“Dicembre in sicurezza” a Buccinasco

La Polizia locale svolgerà servizi straordinari di controllo nell’ambito dell’iniziativa

regionale che prevede una maggiore presenza nei pressi di supermercati e attività

commerciali per prevenire furti e maggiori controlli di polizia stradale il sabato sera

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 dicembre 2023 – Controlli mirati sul territorio per presidiare in particolare supermercati e attività commerciali negli orari di maggiore afflusso ma anche, in orari serali e notturni, zone industriali e commerciali e le strade del territorio per prevenire e reprimere gravi condotte.

Nel corso delle prime settimane di dicembre la Polizia locale di Buccinasco svolgerà servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito dell’iniziativa di Regione Lombardia “Dicembre in sicurezza”. Sono stati programmati otto servizi per potenziare la presenza degli operatori di Polizia locale sul territorio: a Buccinasco, alle pattuglie ordinarie, presenti tutti i giorni fino alle 24, se ne aggiungeranno altre tre per svolgere servizi mirati sia in settimana che nel week end.

In particolare, nei giorni feriali sarà potenziata la fascia oraria serale, per presidiare supermercati e attività commerciali sia nel tardo pomeriggio quando l’afflusso è maggiore, sia nell’orario di chiusura al fine di prevenire furti e rapine. Il sabato, invece, i servizi saranno svolti fino alle 4 del mattino seguente con lo scopo di intensificare il controllo di polizia stradale per prevenire e reprimere gravi condotte, come la guida in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e stupefacenti. Nella fascia oraria notturna, inoltre, saranno presidiate anche le zone industriali e commerciali per prevenire furti.

“Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione – dichiara il sindaco Rino Pruiti – potenzieremo ulteriormente i controlli del territorio nel mese di dicembre quando supermercati e attività commerciali vedono aumentare l’afflusso di clienti, con maggiori rischi di furti e rapine. Gli operatori della Polizia locale, con la presenza di più pattuglie e prolungando fino a notte fonda la presenza sulle strade, potenzieranno anche i controlli sui conducenti: vogliamo prevenire incidenti notturni dovuti all’abuso di alcol e droga. Ringrazio gli agenti della Polizia locale di Buccinasco, sempre disponibili a servizi straordinari per garantire una maggiore sicurezza sul territorio soprattutto in periodi critici dell’anno”.

Già nei due servizi effettuati nel primo fine settimana di dicembre, la Polizia locale ha potenziato ilpresidio di parchi e aree pubbliche, zone commerciali e industriali. Nel corso delle attività gliequipaggi hanno controllato oltre 200 veicoli, sottoponendo 125 conducenti ad accertamenti sullo stato di alterazione: 7 di loro sono risultati in stato di ebbrezza e nei loro confronti si è proceduto al ritiro della patente per la sospensione. Gli agenti hanno accertato anche altre 15 violazioni alle norme del codice della strada e hanno sottoposto due veicoli a sequestro amministrativo.

Il personale di Polizia locale ha eseguito inoltre 7 interventi per la tutela del decoro urbano e altrettanti a seguito di richieste arrivate alla centrale operativa.

V.A.