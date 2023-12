Cinque arresti per Artem Uss, l’imprenditore russo evaso dalla sua abitazione di Basiglio

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 5 dicembre 2023 – Nella giornata di oggi, i carabinieri di Milano hanno eseguito nel Bresciano, in Slovenia e in Croazia una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Artem Uss, l’imprenditore russo evaso lo scorso marzo dalla sua abitazione di Basiglio, dove era ai domiciliari in attesa di estradizione negli Usa, e di altre 5 persone accusate di aver organizzato la sua fuga in Russia.

I reati contestati dai pm milanesi sono evasione e procurata evasione.

Artem Uss è un uomo d’affari russo di 40 anni, fuggito da Basiglio dove si trovava agli arresti domiciliari in attesa dell’estradizione negli Stati Uniti, è ora in Russia.