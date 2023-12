(Mi-lorenteggio.com) Dongo, 5 dicembre 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.15, in via Irene Rubini Falk, in un cantiere di un’azienda ex Falck, per cause in fase di accertamento, un 55enne è caduto dal camion sul quale lavorava, riportando un grave trauma cranico e alla schiena. Sul posto, oltre ad un’automedica e una ambulanza, è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.