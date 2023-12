Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della 38^ Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 dicembre 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente dell’Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato – CSVnet, Chiara Tommasini, il seguente messaggio:

«Il volontariato non conosce confini tra le persone e rafforza i vincoli di solidarietà e partecipazione tra comunità, popoli e nazioni, prestando gratuito soccorso a chi vive una condizione di difficoltà, rinsaldando la tutela di diritti fondamentali.

Negli eventi calamitosi che hanno colpito numerose aree anche del nostro territorio, nelle regioni teatro di conflitti armati, così come nel corso della crisi pandemica, lo spontaneo sorgere di azioni di solidarietà ha creato reti informali, ridato speranza di ricostruzione e ripartenza a migliaia di persone e famiglie.

Il volontariato è elemento prezioso per l’attuazione di azioni sinergiche per fronteggiare situazioni complesse, in obbedienza a quel contratto sociale che è alla base della pacifica convivenza, della leale collaborazione per il bene comune.

La dedizione dei volontari è una componente imprescindibile per affrontare anche le sfide globali che mettono a dura prova Stati e società, al fine di trasmettere alle future generazioni un mondo migliore.

Nella Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale, rivolgo sentimenti di apprezzamento alla Città di Cosenza, Capitale Italiana del Volontariato 2023, ed esprimo la gratitudine della Repubblica ai tanti volontari che offrono costantemente il loro aiuto con prontezza e abnegazione in soccorso di ogni forma di vulnerabilità».

Redazione