Milano a Cagliari per la Cev, Fusaro: “Onorati dell’invito”. Si gioca al PalaPirastu il 13 dicembre alle 19

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 dicembre 2023 – Appuntamento straordinario al PalaPirastu di Cagliari per l’ottavo di finale di andata di Coppa Cev tra Allianz Milano e Paok Salonicco. Una prima assoluta per la Powervolley del presidente Lucio Fusaro, che ha subito accolto la proposta del presidente del Comitato Regionale Sardegna della Fipav, Eliseo Seccisostenuta dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Si giocherà mercoledì 13 dicembre, con prima battuta alle 19.00. Avversaria di Allianz Milano, la quotata formazione greca del Paok Salonicco, una vera e propria multinazionale del volley. Se Allianz Milano giunge all’appuntamento forte di sei successi negli ultimi sette incontri (compreso il derby contro Monza vinto 3-0 ieri sera), anche il Paok ha fatto il “percorso netto” in Cev, con un doppio 3-0 contro il Mladost Zagabria e vinto nettamente gli ultimi due incontri del campionato greco. Piano, Kaziyski, Porro e compagni si troveranno insomma difronte un avversario di alto rango, in una competizione continentale che vede ogni anno alzarsi l’asticella.

La squadra di coach Josko Milenkoski è infarcita di alcune vecchie conoscenze della SuperLega italiana come l’opposto belga Bram Van Den Dries, ex di Latina, San Giustino e Segrate, lo schiacciatore olandese Maarten Van Garderen, già a Corigliano, Ravenna, Modena, Trento, Cisterna e Siena o il belga Tomas Rousseaux che lo scorso anno ha vinto la Cev Cup con Modena. In regia c’è l’esperto palleggiatore canadese Jay Blankenau, che ha girato mezza Europa, sempre in squadre di vertice. Spettacolo assicurato, insomma, e grande impegno da parte del Comitato Regionale FIPAV Sardegna che organizza l’evento con Allianz Milano e il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Dall’indisponibilità dell’Allianz Cloud, impegnato in questi giorni per la Milano Premier Padel nasce così un’occasione di esportare il volley internazionale in una regione che ha sempre creduto in questo sport.

“Siamo onorati di poter giocare in Sardegna, una regione di una bellezza impagabile e dove amo trascorrere dei periodi di vacanza con la famiglia e i nipoti – spiega il presidente di Allianz Milano Lucio Fusaro – Ringrazio il presidente della Fipav, Eliseo Secci, e l’Assessorato al Turismo di Regione Sardegna per l’invito. Nella filosofia di Powervolley, oggi Allianz Milano, ci sono valori e principi che ci spingono a promuovere il nostro sport anche al di fuori dai confini di Milano. In tutta Italia e anche all’estero. Credo che questa partita possa essere una vetrina internazionale per la Sardegna stessa. Lo sport è uno straordinario mezzo di comunicazione. Tutti sapranno che Milano ha giocato la Coppa Cev a Cagliari. Pensate che anche gli stessi dirigenti di Salonicco sono felici di venire in un’isola meravigliosa, che pur fa concorrenza da sempre a livello turistico proprio alle isole greche”.

Fusaro racconta anche un aneddoto che in pochi probabilmente conoscevano.

“Il mio approdo nel mondo della pallavolo si deve proprio a un sardo. Chicco Moroni, mio professore alle medie, mi suggerì di abbandonare il ciclismo, perché difficilmente avrei ottenuto risultati e di provare con il volley. Ho seguito il suo consiglio e quando ci siamo incontrati nuovamente, tanti anni dopo, l’ho ringraziato. Anche per questo mi sento un po’ in debito a livello sportivo con questa terra. Ho ancora il ricordo poi di una partita dell’Italia di Carmelo Pittera, quella del Gabbiano d’argento, nel 1978, giocata proprio in Sardegna. Sarà davvero bello rivivere a Cagliari quell’atmosfera”.

Così il presidente del Comitato Regionale FIPAV Sardegna, Eliseo Secci: “Voglio fare un grande ringraziamento alla Allianz Milano e a chi sostiene questo progetto. Come sempre per noi è una sfida ospitare eventi di questa portata, ma anche un onore e un piacere. L’entusiasmo è tanto, lo spettacolo non sarà da meno”.

