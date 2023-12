OSPEDALI, ASSESSORE BERTOLASO: GRAZIE A MINISTERO SALUTE SI PROCEDE SPEDITAMENTE CON PROGRAMMA DA 400 MILIONI DI INVESTIMENTI

IN TUTTO 6 INTERVENTI A CREMONA, CASALMAGGIORE, DESIO, MANTOVA E SAN PAOLO DI MILANO

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 05 dicembre 2023 – “Il Protocollo d’Intesa siglato oggi tra Regione Lombardia e Ministero della Salute conferma la forte sinergia tra i due enti. Ringrazio il ministro Schillaci per aver dimostrato di voler procedere speditamente con l’Accordo di Programma integrativo per investimenti in sanità nel nostro territorio. Saranno 6 gli interventi per un totale di circa 400 milioni di euro, quasi tutti a carico del Ministero”.

Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, dopo la sottoscrizione del documento a Roma.

L’accordo prevede fondi per complessivi 396.702.754,47 euro, di cui 376.867.616,74 euro a carico dello Stato e 19.835.137,73 euro a carico di Regione Lombardia.

Nello specifico:

250.702.754,47 euro per la realizzazione di un nuovo edificio monoblocco presso l’ospedale di Cremona;

25 milioni di euro per l’adeguamento di facciate e coperture del presidio ospedaliero di Oglio Po di Casalmaggiore (CR);

16 milioni di euro per il potenziamento e l’ampliamento del presidio ospedaliero di Desio (MB), con la nuova radiologia e la razionalizzazione degli accessi;

45 milioni di euro per il completamento dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, con la realizzazione di un nuovo blocco e di servizi (Pronto soccorso, farmacia, laboratori, immunotrasfusionale, anatomia patologica);

60 milioni di euro per l’adeguamento e le attrezzature del presidio ospedaliero San Paolo di Milano.

“I soldi ci sono e i progetti pure – conclude l’assessore Bertolaso – gli alibi sono finiti. Spetta adesso alle diverse competenti strutture della nostra Regione passare dalle parole ai fatti, ricordando che occorre farlo presto e bene”.

Redazione