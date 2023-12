Associazioni in scena: al via la raccolta di proposte per esibirsi al Teatro Civico di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 dicembre 2023 – Il Teatro Civico Roberto de Silva si prepara ad accogliere le associazioni culturali rhodensi che vogliono proporre spettacoli di teatro, musica e danza sul palcoscenico nel primo semestre del 2024: è aperto, fino al 30 dicembre, il bando per la presentazione di progetti che potranno beneficiare dell’utilizzo della sala ed entrare nella stagione T-OFF.

Fin dal suo avvio il teatro ha lavorato in collaborazione con realtà teatrali e musicali della città per dare l’opportunità di esibirsi in una sala architettonicamente prestigiosa e di respiro metropolitano, un impegno indirizzato soprattutto a valorizzare il contributo dei giovani artisti della città. In questo primo anno di vita il teatro ha ospitato diversi gruppi, a partire da collaborazioni nate spontaneamente. Per organizzare meglio la programmazione, oltre che garantire trasparenza e pari opportunità, la Fondazione lancia un bando per la raccolta di proposte da mettere in calendario a partire dal febbraio 2024.

“Il De Silva è un teatro civico, che guarda al territorio e ne promuove lo sviluppo culturale. A partire dalla stagione inaugurale diverse realtà cittadine hanno collaborato con il teatro con proposte coinvolgenti, che hanno ben espresso la vivacità culturale della nostra città e la passione di tanti giovani che si dedicano all’arte – commenta l’assessora al Teatro Valentina Giro – Abbiamo lavorato insieme al teatro per definire questo bando in modo da accogliere al meglio le proposte delle associazioni, definendo un percorso che sia di valorizzazione delle idee del territorio e di crescita per chi sarà coinvolto. E’ l’inizio di un percorso che nel tempo renderà ancora di più il teatro uno dei luoghi chiave della comunità cittadina”.

Il sito www.teatrocivicorho.com si articola in due sezioni: Stagione e Fuori stagione. Ora un Avviso pubblico permette alle realtà locali di farsi avanti segnalando eventi e spettacoli dal vivo, che possano essere inseriti nella Rassegna T-OFF – VETRINA METROPOLITANA dal febbraio al maggio 2024, promossa dal Comune di Rho e dal Teatro stesso.

Sono comprese proposte culturali di vario genere: musica, danza, teatro o qualsiasi tipo di performance dal vivo, per qualsiasi fascia di età. Ai soggetti selezionati, secondo i criteri espressi dal bando, la Fondazione Teatro Civico Rho propone un accordo di ospitalità, con il teatro in ordine di marcia, l’inserimento nella stagione T-off e la promozione sui propri canali. Dopo questa prima sperimentazione, la formula verrà replicata per le stagioni successive, così da presentare un cartellone completo nelle prossima annualità.

Al link:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_teatro_civico_rho/110_ban_gar_con/010_inf_pro_for_tab/2023/0201_Documenti_1701445396605/

si trovano tutte le informazioni pratiche e le regole da seguire, oltre a una scheda tecnica della sala di piazza Jannacci 1.

Redazione