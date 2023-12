Il regalo di Gestopark e Comune di Rho: trenta minuti gratis sulle strisce blu

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 dicembre 2023 – Gestopark, società che gestisce i parcheggi della città, e il Comune di Rho regalano 30 minuti di sosta nei parcheggi a pagamento con strisce blu per tutto il periodo natalizio. Una iniziativa nata nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio guidato dal manager Nicola Minelli, per favorire gli acquirenti e per invitare a fare acquisti nei negozi della città.

L’iniziativa sarà in vigore dall’8 al 31 dicembre 2023. Per poter parcheggiare mezz’ora senza pagare, basta scaricare la App MyGestopark tramite App Store (per chi possiede un I-Phone) o Google play (per il sistema Android).

Per eventuali informazioni si può consultare il sito www.GestoPark.it oppure chiamare il Call Center che risponde al numero 0719207000.

MyGestopark consente anche altre funzioni: si possono anche acquistare titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, dagli autobus ai treni di Trenitalia. L’iniziativa natalizia è una occasione per farla conoscere meglio ai rhodensi.

“Questa promozione natalizia – spiegano l’assessora alla Viabilità Valentina Giro e l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani – fa seguito alle richieste

dei commercianti per agevolare l’utenza con 30 minuti gratis di sosta al giorno. Una valida opportunità, un piccolo risparmio che suona come un invito a valorizzare i negozi di Rho in tempi difficili per il commercio. Ringraziamo Gestopark per essersi fatta carico dei costi di questa operazione, nello spirito di collaborazione consolidato da tempo. Invitiamo i rhodensi a visitare il centro commerciale naturale costituito dai negozi del centro, senza dimenticare quelli presenti in tutte le frazioni. I regali di Natale acquistati a Rho daranno respiro al commercio e rafforzeranno i legami nell’ambito della comunità cittadina. La proposta di Natale è anche occasione per incentivare l’uso della App MyGestopark, che permette di gestire meglio la sosta durante tutto l’anno”.