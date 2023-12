MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ASSESSORE LUCCHINI: DA CONFERENZA REGIONI UN SEGNALE IMPORTANTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 dicembre 2023 – “Nella giornata odierna la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha avanzato la proposta al Governo nazionale di istituire un fondo ad hoc che consenta di sostenere i Comuni nel pagamento delle rette di accoglienza nelle comunità dei minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria”. A darne notizia è l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini.

“Esprimo soddisfazione – dice l’assessore – per questo ulteriore passo in avanti, sottolineando come la proposta sia partita proprio da Regione Lombardia e come questa istanza abbia visto la piena condivisione di tutti gli assessori regionali che fanno parte della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni”.

“Il tema – prosegue Elena Lucchini – è molto sentito dagli amministratori locali. Queste spese infatti gravano pesantemente sui bilanci degli enti. Nei mesi scorsi, come Regione Lombardia, il mio assessorato ha provveduto a implementare con ulteriori 2,6 milioni di euro la quota di compartecipazione regionale, indirizzando queste nuove risorse ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che rappresentano le realtà in maggiore difficoltà. Appare chiaro, però, come sia necessario un intervento di tipo strutturale, in grado di mettere in sicurezza i nostri Comuni”.

“Un ringraziamento – conclude Elena Lucchini – al Presidente Massimiliano Fedriga, che ha mostrato molta sensibilità sul tema e a Emma Staine, Coordinatore della Commissione e assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, per la preziosa collaborazione. L’auspicio è che il Governo accolga e dia seguito a questa nostra richiesta”.