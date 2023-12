NATALE 2023. ILLUMINATO IN PIAZZA DUOMO L’ALBERO DEDICATO AI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – L’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 illumina la magia del Natale milanese in piazza Duomo. Questo pomeriggio, con la sua accensione, il Comune di Milano e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 hanno dato avvio simbolicamente alle celebrazioni delle festività in città.

Alla cerimonia di accensione dell’albero, realizzato anche grazie al supporto e al coinvolgimento di Esselunga, Partner del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026, sono intervenuti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano Paralimpico Luca Pancalli, la Presidente Esecutiva di Esselunga Marina Caprotti e l’Amministratore Delegato del Comitato Organizzatore Andrea Varnier.

L’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, un maestoso abete nordmanniana proveniente dalla vicina Provincia di Varese, accoglie alla base una hall of fame per omaggiare i 221 medagliati italiani nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali. A decorare i 28 metri d’altezza dell’albero circa 300 sfere natalizie argentee e rosse che si intrecciano con medaglie decorative d’oro, d’argento e di bronzo: un omaggio alle straordinarie imprese delle campionesse e dei campioni italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Ad illuminare il tutto le luci ambrate di circa 100mila microled culminanti su una cima allestita con uno sfavillante fiocco di neve. La magia sta arrivando: Magic is coming.

A seguito dell’accensione dell’abete di piazza Duomo, si sono accesi anche gli altri alberi – abeti e installazioni – che quest’anno danno forma al “Natale degli Alberi”, il concept nato da un’idea di Marco Balich e donato alla Fondazione Bracco al Comune.

Ecco dove trovare tutti i progetti del “Natale degli Alberi”: piazza Duomo (Milano Cortina 2026), Galleria Vittorio Emanuele II e volta dell’Ottagono (Gucci); piazza della Scala e piazza Remo Cantoni (Sephora); piazza San Babila, piazza Belloveso e piazzale Corvetto (Dils); piazza dei Mercanti (Baci Perugina); piazza San Carlo (IG); Galleria del Corso e piazza Berlinguer (Victoria’s Secret); via Croce Rossa (Xerjoff); piazza Tina Modotti (Lendlease/MSG); corso Garibaldi (A2A); piazza XXV aprile (Jo Malone London); piazza Cordusio, piazza Enzo Paci e piazza Anita Garibaldi (Boscolo); piazza del Carmine (Banca Investis); piazza Duca d’Aosta (Grandi Stazioni Retail con Plenitude); piazza Gae Aulenti (Portanuova powered by Warner Music Italy) e piazza Elsa Morante, a City Life (Atlante)