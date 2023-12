Sangalli: da Delpini un forte richiamo al coraggio della fiducia e a realizzare “alleanze costruttive”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – “Con il Discorso alla Città, l’arcivescovo Delpini – afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano – invita al coraggio che permette di ritrovare e praticare la fiducia come antidoto alla paura. Un coraggio che tutti possono darsi per raggiungere la dimensione della fiducia che poi è un elemento essenziale anche per il mondo dell’economia e dell’impresa milanese”.

“Di particolare interesse – sottolinea Sangalli – è il richiamo alle ‘alleanze costruttive’ come buona pratica che coinvolge persone e corpi intermedi. Dunque, anche la Camera di commercio e le associazioni che rappresentano il mondo imprenditoriale. E le ‘alleanze costruttive’, in tempi di forti contrasti e divisioni come quello che viviamo, sono un metodo certamente efficace per affrontare le sfide comuni e gli impegni che ci aspettano”.

