SPORT, SOTTOSEGRETARIO MAGONI: CON #ENJOYSNOW MONTAGNA LOMBARDA PROTAGONISTA IN VISTA DELLE OLIMPIADI 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – Le Olimpiadi si avvicinano e Regione Lombardia preme sull’acceleratore per promuovere gli sport della neve, avvicinando i giovani alle montagne. Le piste da sci aprono agli appassionati di sport e natura anche in vista di Milano Cortina 2026 in modo che sempre più persone possano averle conosciute e godute.

Per questo Regione Lombardia ha organizzato #Enjoy Snow – Sport in vetta che è stato presentato al Belvedere ‘Jannacci’ di Palazzo Pirelli. L’evento è dedicato all’attività sportiva delle montagne lombarde, con un’attenzione particolare rivolta alle professioni e alla sicurezza per tutto ciò che riguarda la proposta degli sport invernali.

SOTTOSEGRETARIO MAGONI – “Una giornata molto importante – ha spiegato Lara Magoni, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – con tutti gli attori della montagna lombarda, per portare a conoscenza di tutto il territorio, cosa sta facendo Regione Lombardia”.

“La Lombardia ha un territorio ricoperto per il 40% di montagne – ha ricordato il sottosegretario – quindi si è parlato dell’opportunità di vivere la montagna a 360 gradi, attraverso le attività sportive. I relatori che hanno animato la tavola rotonda sono stati fondamentali per accompagnare in un percorso entusiasmante, energico e in totale sicurezza, tutti coloro che vorranno avvicinarsi alle nostre montagne e alle nostre prealpi Orobiche”.

“La montagna lombarda – ha sottolineato Magoni – si sta avvicinando con grandi eventi sportivi verso le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Regione Lombardia è attiva, il presidente Fontana riconosce lo sport come pilastro fondamentale lo sport e con esso i Grandi Eventi, Grandi Eventi che a breve ci porteranno a Bormio per la Coppa del Mondo di sci, ma non solo, a gennaio i Winter Master Games e ancora i Campionati del Mondo dei trapiantati. e poi tanto sci alpinismo e tante gare paralimpiche in Val di Scalve. Per Regione Lombardia è fondamentale avvicinare i ragazzi under 18 alle montagne nella consapevolezza innanzitutto di crescere sportivi, ma che potranno poi godere di queste montagne anche da adulti. Una promozione che vede un costo simbolico di 5 per lo Ski pass e anche per una lezione di sci, per acquistare questo voucher basta andare sul sito di regione Lombardia”.