Incidente lungo l’autostrada A21 tra Brescia Sud e Brescia Centro tra due camion, una bisarca e un pullman

(Mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 dicembre 2023 – Stamane, intorno alle ore 10.30, un grave incidente è avvenuto lungo l’autostrada A21, nel tratto tra Brescia Sud e Brescia Centro.

4 i mezzi coinvolti: una bisarca, due camion cisterna e un pullman. I feriti sarebbero 10, due dei quali sono stati soccorsi in codice rosso, gli altri in codice giallo e verde. Sul posto sono giunte 5 ambulanze e 3 automediche, mentre da Verona e Bergamo si sono alzate in volo due elicotteri del soccorso, memtre, i Vigili del fuoco hanno liberat dalle lamiere sette persone.

I feriti trasportati in codice rosso sono una passeggera del pullman e l’autista di un camion.

V. A.