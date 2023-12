 Lissone, al via la rimodulazione delle ZTL e la revisione del PGT

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 7 dicembre 2023. La Giunta comunale di Lissone ha approvato le delibere relative alla rimodulazione delle ZTL e all’avvio del procedimento di revisione per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), illustrate questa mattina in Municipio dal sindaco Laura Borella e dall’assessore all’Urbanistica, Mobilità e Viabilità Massimo Rossati.

“Nel quadro delle ZTL – ha spiegato il Sindaco -, abbiamo predisposto uno studio di fattibilità per consentirci di effettuare una valutazione sinergica delle attuali caratteristiche dell’assetto viario e la definizione di interventi per la proposta di riapertura. Questo obiettivo era già previsto nel programma elettorale, ma prima di procedere, ci siamo impegnati a garantire una riapertura consapevole degli effetti che tale azione avrebbe potuto generale. Siamo ora in grado di affermare che possiamo riaprire le ZTL senza particolari criticità”.

“La rimodulazione della ZTL – ha aggiunto l’assessore Rossati – comporterà necessariamente una riassegnazione dei flussi di traffico verso le vie Loreto, Piazza Libertà e Via Assunta ma senza che si generino criticità nelle fasce orarie di punta. La rimodulazione della ZTL non comporterà modifiche significative al flusso di traffico rispetto alla situazione attuale, sia in termini di quantità di veicoli sia nella gestione degli svincoli e incroci semaforizzati, e i ritardi quantificati dipenderanno unicamente dalla durata dei cicli semaforici. Inoltre, come già dichiarato in passato e in conformità al DUP, il Documento Unico di Programmazione, verrà ampliata la zona 30 nella zona centrale, con una serie di azioni per migliorare la sicurezza di queste strade. Questa azione rientra nel solco, che ho avuto modo di affrontare anche a seguito di una mozione presentata in Consiglio Comunale, della promozione dell’ampliamento delle zone 30 Km/h sulla base di analisi e conoscenze necessarie per capire come e dove intervenire e non sulla base di un sentimento che, per quanto giusto, non trova un contenitore tecnico nel quale svilupparsi”.

Parallelamente verrà avviata la procedura di variante generale del PGT per adeguarlo alla legge regionale 31 del 2014, nonché al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Monza e Brianza, per la riduzione del consumo di suolo. “Questa revisione – ha sottolineato Rossati – rappresenta un’opportunità per affrontare alcune delle difficoltà attuative presenti nel piano urbanistico attuale, promuovendo il potenziamento del sistema dei servizi e migliorandone la qualità di quelli esistenti. Il PGT sarà sviluppato in parallelo con il Piano Urbano del Traffico, al fine di riqualificare in modo sistematico la viabilità del comune di Lissone”.

“In questa fase e per 60 giorni consecutivi – ha ricordato il Sindaco -, i cittadini, le associazioni e gli interessati possono presentare istanze e suggerimenti per la redazione del PGT, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Comune”. Queste istanze saranno successivamente acquisite e valutate in fase di redazione dello strumento urbanistico.

