Omicidio Laura Ziliani, condanna all’ergastolo per le due figlie Paola e Silvia Zani e Mirto Milani

(Mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 dicembre 2023 – La corte d’Assise di Brescia ha condannato all’ergastolo, Paola e Silia Zani e Mirto Milani, il trio criminale che l’8 maggio 2021 a Temù in Vallecamonica ha ucciso Laura Ziliani, ex vigilessa del paese bresciano e madre delle due imputate.

La sentenza di condanna per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’aver commesso il fatto in danno dell’ascendente è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio e alla lettura del dispositivo del presidente Roberto Spanò gli imputati non hanno reagito. Sono rimasti immobili e poi hanno lasciato l’aula senza far trasparire alcuna emozione.

L’autopsia stabilì che la donna venne prima stordita con delle benzodiazepine inserite in alcuni muffin e strangolata da Silvia prima e Mirto poi, mentre Paola la teneva ferma sul letto.