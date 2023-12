Rho. Parchi gioco, alberi e panchine: novità in arrivo nel 2024 

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 dicembre 2023. La Giunta Orlandi ha approvato nella seduta del 5 dicembre 2023 diverse azioni volte alla riqualificazione del verde cittadino e dei parchi pubblici, per un per una spesa complessiva pari a 700 mila euro. Il primo intervento riguarda la riqualificazione del parco giochi di Via Dalmazia a Terrazzano. La realizzazione della nuova scuola, i cui lavori sono in partenza nell’area attualmente occupata dal campetto da calcio, comporta una riorganizzazione dello spazio nel parco. I giochi ormai datati verranno demoliti e verrà creata una nuova area giochi inclusiva, con giochi accessibili anche ai bambini disabili. Avrà forma di una nave pirata con scivolo, un grande piano di gioco con piattaforme e ingranaggi, una rete di arrampicata, tunnel, cabina con timone e cannocchiale, oltre alle altalene. In questo modo, anche durante il periodo di cantiere, il parco resterà fruibile ai bambini e alle loro famiglie con giochi più belli e sicuri. Anche il parco Lea Garofalo in via Goglio sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento del percorso di educazione stradale. Il parco è infatti molto frequentato da scolaresche che, con la guida della Polizia Locale, possono imparare le regole del codice della strada. I vialetti del percorso saranno interamente rifatti con nuovi materiali ecosostenibili e drenanti, che permettono di ottenere lo stesso effetto e durata dell’asfalto con un minor impatto ambientale. Prevista anche la sostituzione di panchine nei vari parchi cittadini, con priorità a quelle a listoni di legno più ammalorate. Il progetto prevede di sostituirle con panchine più moderne, in acciaio zincato, più resistenti ai vandalismi e alle intemperie. Ne saranno installate 55. Un importante quota di investimenti riguarderà la cura degli alberi, con la piantumazione di 350 nuovi alberi a sostituzione dei numerosi alberi morti per l’eccessiva calura e quelli da abbattere per malattie o a rischio cedimento. Sono oltre 70 le aree interessate dagli abbattimenti, in particolare i filari di via dei Fontanili e de Gasperi. Tigli, gelsi, platani e celtis saranno piantumati nei parchi e nei giardini delle scuole che hanno visto morire molte specie, in particolare betulle e abeti che non si sono adattati alle temperature eccessive delle ultime estati. Le nuove piantumazioni verranno realizzate a novembre 2024. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono inclusi il rifacimento del vialetto in autobloccanti tra via Capuana e via Di Giacomo, sconnesso a causa della spinta delle radici degli alberi adiacenti, che sarà riqualificato e messo in sicurezza; infine il rifacimento dell’area cani di via Pontida, che presenta una recinzione danneggiata in molti punti.



“Un impegno significativo per la manutenzione dei parchi per rendere più accoglienti le aree gioco, in particolare a Terrazzano, dove il parco attuale sarà in parte occupato dal cantiere della nuova scuola – dichiara l’assessora al Verde e arredo urbano Valentina Giro – Nel progettare l’intervento abbiamo prestato particolare attenzione al tema dell’accessibilità, per far sì che i giochi siano fruibili anche ai bambini con disabilità, e all’ombreggiamento dell’area, così che i giochi possano essere sfruttati anche nelle giornate più calde. Fondamentale è poi l’intervento per le nuove piantumazioni, necessarie per una città più resiliente al cambiamento climatico e più vivibile per i cittadini. L’investimento complessivo è importante, ma il lavoro da fare è ancora molto e la riqualificazione di altri parchi è già in programma per il 2024”.



