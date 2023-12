Varedo (Monza), 85enne tenta di uccidere la moglie a martellate e poi si suicida dandosi fuoco

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 dicembre 2023 – A Varedo una donna di 79 anni è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stata aggredita a martellate in testa dal marito, Luciano Ruger, di 85 anni, mentre erano in casa in via Celotti. Dopo aver tentato di uccidere la moglie, l’uomo, che soffriva di depressione, si è suicidato cospargendosi di benzina e dandosi fuoco. Ancora ignoto il movente dell’aggressione. Entrambi sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale, lui al centro grandi ustionati di Niguarda a Milano, lei al San Gerardo di Monza. Per l’85enne non c’è stato nulla da fare, verso le 18 è deceduto. La moglie è invece ricoverata nel reparto di neuro rianimazione del polo clinico brianzolo, in prognosi riservata.