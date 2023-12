(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2023 – Sul Nodo di Milano, la circolazione ferroviaria è temporaneamanete sospesa tra Milano Bovisa e Milano Porta Garibaldi causa dei soccorsi a un uomo di 83 anni, trovato ferito intorno alle ore 9.10all’altezza di via Calvino, in prossimità dei binari che comporta la riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. È in corso un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria.

Redazione