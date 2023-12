FOTO – I Navigli a Milano tinti di verde dagli attivisti per il clima: “Il Governo parla, la Terra affonda”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 dicembre 2023 – Intorno alle ore 16.00 di oggi, in diverse città italiane, sono state tinte di verde le acque dei fiumi e dei canali da Extinction Rebellion e altri attivisti per il clima, utilizzando un tracciante totalmente innocuo usato anche da geologi e speleologi (la fluoresceina).

A Torino e a Milano, una casa “affondata” è comparsa nelle acque verdi del Po e dei Navigli, mentre a Venezia alcune persone si sono appese con imbraghi al ponte di Rialto, sopra le acque verdi del Canal Grande. A Bologna alcuni canotti sono stati rilasciati nel famoso canale del Reno che passa in centro città, noto come “la piccola Venezia”. A Roma, l’isola Tiberina è stata circondata dalle acque verdi del Tevere.

Un’azione di denuncia del fallimento dei governi mondiali nel contrastare la crisi ecoclimatica, a tre giorni dalla fine della COP28 di Dubai. Mentre il colore verde sparirà in poche ore, infatti, i morti e i danni legati al cambiamento climatico continueranno ad aumentare di anno in anno.

V. A.