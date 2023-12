Mikaela Shiffrin vince la discesa di St. Moritz: Goggia seconda, Brignone terza

(mi-lorenteggio.com) St Moritz, 9 dicembre 2023 – La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la discesa libera di St.Moritz, battendo di una manciata di centesimi le azzurre Sofia Goggia, vincitrice venerdì del SuperG sulla pista Corviglia, e Federica Brignone.

Sofia Goggia, seconda a 15 centesimi dalla leader, a causa di qualche sbavatura nel tratto centrale del percorso. Per la campionessa bergamasca delle Fiamme Gialle si tratta del podio numero 50 in carriera. Al terzo posto, con solo 2 centesimi in più rispetto alla Goggia, un’ottima Federica Brignone, partita con il pettorale numero 1, e quindi senza riferimenti. Per la carabiniera valdostana il computo dei podi quota 60.

