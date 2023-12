Berni “RICOMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI FORZA ITALIA NEL MUNICIPIO 1”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2023 – “Nel settembre 2022 avevo seguito Mariastella Gelmini, il mio riferimento politico da molti anni, nell’avventura del terzo polo, sperando di trovare un approdo per le idee liberali che ho da prima del mio ingresso in Forza Italia, avvenuto nel novembre 1993.

Purtroppo quella doveva essere la nuova casa dei liberali per i prossimi 25 anni è naufragata (o ha evidenti difficoltà a partire) prima di nascere e allora, anche a seguito dei problemi di salute di un leader a cui comunque rimanevo anche umanamente riconoscente e alla scomparsa di Forza Italia nel Municipio 1, laddove è stata sempre storicamente presente, ho capito che era il momento di tornare.”

Successivamente è sorto un nuovo gruppo (Forza Italia Presidente). Lavorando quotidianamente bene con i suoi membri mi sembra doveroso dopo quasi 8 mesi aderire al loro Gruppo, riportando così Forza Italia all’unità.

“Rivendico comunque che se il centrodestra avesse ascoltato me e gli altri cittadini che hanno firmato un Manifesto per Albertini Sindaco, ora avremmo un Draghi milanese al timone della nostra città e, tanto per fare un esempio, il grave problema di San Siro, da cui sembra non si riesca a uscire e che era citato, guarda caso nel nostro manifesto, probabilmente sarebbe stato già risolto” (vedi l’appello e gli articoli stampa relativi).

