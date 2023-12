Cesano Boscone. Benedetto il presepio al Q.re Giardino – FOTO E VIDEO

PRESENTI IL SINDACO E LA GIUNTA

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 dicembre 2023 – Stamane, come vuole la tradizione, al Q.re Giardino è stato benedetto da Don Paolo il presepio che sorge tra via delle Acacie e via delle Betulle, organizzato dalla Nuova Associazione Culturale Giardino.

Presente quasi tutta la Giunta cesanese: infatti, la benedizione è avvenuta alla presenza del Sindaco, Salvatore Gattuso, dell’Assessore all’Urbanistica, Fulvio Paladini e degli Assessori, Mara Rubichi e Marco Pozza, che sono anche i candidati del centro sinistra alle Primarie.

Numerosi i cittadini e le cittadine che hanno partecipato a questo significativo momento, in quanto il presepio è una luce nel Quartiere.

V. A.