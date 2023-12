Rally benefico Rust2Dakar in partenza da Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2023 – Un progetto benefico nascerà nei prossimi giorni, un percorso di attività che ha come scopo portare un reale supporto nei difficili territori della Guinea-Bissau.

Una coppia italiana con loro figlia, il team Monigaz, partirà per questa avventura umanitaria di 4500km nel West Africa: ripercorrendo lo storico e celebre percorso della Parigi Dakar.

Il progetto ha come obiettivi la raccolta di veicoli da portare e donare alle organizzazioni operanti nel territorio, grazie al coordinamento di “Tavolo8”, una onlus che opera dal 2005 in Nord e West Africa con progetti di cooperazione mirati a migliorare la vita delle comunità locali, e l’avvio di “Garage Ze”, un’officina meccanica che avrà come principale scopo la formazione di ragazzi dai 16 ai 30 anni.

Il primo veicolo, quello del Team Monigaz, è stato donato da Pubblica Assistenza Croce Viola Milano.

Partenza da Milano, imbarco a Genova e sbarco a Tangeri, per poi percorrere la vastità del Sahara attraverso tutto il Marocco lungo lo storico percorso della Parigi DaKar, le montagne e i canyon della Mauritania, la foresta tropicale, le zone rurali del Senegal e del Gambia fino a raggiungere uno dei paesi più poveri del globo: la Guinea-Bissau.

Non sarà una gara di velocità, non è previsto alcun tipo di assistenza medica o meccanica e ogni tappa sarà una sfida unica con l’obiettivo di sensibilizzare sulle attuali condizioni delle comunità del West Africa.

L’entusiasmo del Team Monigaz nel partecipare a questa avventura non è solo guidato dalla passione per i viaggi avventurosi, ma principalmente dalla solida fede nella solidarietà umana. La Guinea-Bissau, paese tra i più difficili del mondo, è abitato da una popolazione con un’età media rilevata di 19 anni: la scarsa accessibilità a servizi essenziali come l’istruzione e l’assistenza sanitaria rende difficile per questa giovanissima popolazione sfuggire al ‘ciclo della povertà’. Questa missione, sotto forma di progetto sportivo benefico, è un’opportunità straordinaria per il team di contribuire al benessere delle comunità locali.

Le sfide che il Team Monigaz dovrà affrontare durante il Rust2Dakar Rally sono molteplici: dall’acquisizione di sponsor per coprire parte dei costi di trasporto e sistemazione dell’auto, fino all’attraversamento di strade e piste che metteranno alla prova il loro veicolo. Ogni tappa del rally presenterà sfide uniche: le condizioni del territorio, la situazione sociopolitica di alcune nazioni attraversate, le decine di check point delle autorità locali. Oltre a questo si aggiungeranno prove di orientamento e altre sfide ideate dall’organizzazione.

Il Rust2Dakar Rally si svolgerà dal 28 dicembre al 13 gennaio, un periodo che coincide con le festività natalizie.

È possibile seguire i canali social del progetto per partecipare alle iniziative speciali organizzate per raccogliere fondi a sostegno delle comunità meno fortunate.

Questo è un modo unico per condividere la gioia delle festività e, allo stesso tempo, contribuire a una causa umanitaria.

Il Rust2Dakar non è solo una sfida sportiva, ma una dimostrazione di come la passione, l’avventura e la solidarietà possono unirsi per migliorare il mondo. Seguite il Team Monigaz nel loro viaggio e unitevi a loro per dare il vostro contributo.

