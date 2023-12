TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 13 al 17 dicembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 dicembre 2023 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 13 al 17 dicembre 2023.

13 dicembre

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

14 dicembre

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Incontro | Alberto Meda. Libera conversazione su un metodo

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In occasione della mostra Alberto Meda. Tensione e leggerezza, una conversazione sul metodo progettuale dell’ingegnere e designer e sulle qualità del disegno industriale contemporaneo. Punti di vista di professionisti, critici e docenti in dialogo con Meda. Al termine dell’incontro il designer firmerà le copie del catalogo della mostra.

Moderano l’incontro: Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, e Marilia Pederbelli, Assistant curator, Triennale Milano. Partecipano: Alberto Meda; Federica Biasi; Riccardo Blumer; Tommaso Caldera; Odo Fioravanti; Francesca Picchi.

15 dicembre

11.00 – 20.00 Proiezione | 25AV Live. 25AV Platform

Un progetto finanziato dall’Unione Europea e creato da Radio Raheem, Kiosk Radio di Bruxelles e Radio 80000 di Monaco di Baviera

25AV è una piattaforma paneuropea dedicata alle arti audiovisive e performative. Dopo un’open call che ha visto candidarsi quasi trecento proposte da tutta Europa. Triennale propone la proiezione dei diciotto progetti selezionati, alla scoperta di nuovi scenari europei.

16 dicembre

11.00 – 20.00 Proiezione | 25AV Live. 25AV Platform

Un progetto finanziato dall’Unione Europea e creato da Radio Raheem, Kiosk Radio di Bruxelles e Radio 80000 di Monaco di Baviera

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

15.00 Conferenza | Art and labor

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

L’incontro dedicato alla figura poliedrica di Seth Siegelaub, in occasione della mostra Tessuto arte teoria, intende approfondire il rapporto tra arte e lavoro da prospettive storiche e attuali, in relazione alle trasformazioni che hanno attraversato il sistema dell’arte in tutte le sue componenti. Il contratto d’artista di Seth Siegelaub e Daniel Projansky del 1969 e le più recenti evoluzioni a cui è dedicata una sezione della mostra diventano così l’occasione per rileggere e attualizzare urgenze ancora irrisolte.

Programma:

15.00 – Lecture di Lauren van Haaften-Schick, curatrice e ricercatrice.

15.30 – Incontro con Lucrezia Calabrò Visconti, AWI – Art Workers Italia; Danilo Correale, artista; Daniel McClean, avvocato; Alessandra Donati, professoressa e avvocata; Lauren van Haaften-Schick, curatrice e ricercatrice.

17.30 – Presentazioni e conversazioni: Biennalocene/Emanuele Braga (progetto collettivo/artista attivista); Danilo Correale (artista); Vincenzo Estremo (scrittore e curatore).

18.30 Visita guidata | Gabriele Basilico. Le mie città

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Gabriele Basilico. Le mie città. A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica a Gabriele Basilico (1944-2013) un’ampia mostra che si articola in due sedi espositive – Palazzo Reale e Triennale Milano – e rappresenta il primo grande omaggio che la città in cui Basilico è nato e ha vissuto rivolge al fotografo e a quel suo sguardo cosmopolita, capace appunto di ascoltare il cuore di tutte le città.

19.30 Concerto | 25AV Live. 25AV Platform

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

25AV è una piattaforma paneuropea dedicata alle arti audiovisive e performative. Dopo un’open call che ha visto candidarsi quasi 300 proposte da tutta Europa, i quattro progetti vincitori si esibiscono nel nostro teatro – in prima italiana – in un live audio-video. Noam Youngrak Son & Colette Aliman, Wiet Lengeler & Wilted Woman, Nicolò Cervello & ABADIR sono i vincitori della call, a cui si aggiunge il duo premiato nell’ambito della Young Talent Competition under 25. Una serata di ricerca, sperimentazione e scoperta dei nuovi scenari europei.

17 dicembre

12.00 Visita guidata | Ron Mueck

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una vista guidata per scoprire il lavoro dello scultore australiano Ron Mueck, le cui opere, realiste eppure misteriose, creano immediata empatia con il visitatore. Il percorso espositivo si compone di sei sculture e comprende l’installazione monumentale Mass del 2017, proveniente dalla collezione della National Gallery of Victoria, Melbourne, ed esposta in Europa per la prima volta. L’installazione si presenta al pubblico come un’esperienza fisica, oltre che visiva, composta da cento enormi sculture a forma di teschio umano, simbolo iconografico inesauribile. La mostra presenta anche nuovi lavori che illustrano l’evoluzione nella pratica scultorea di Mueck e opere simbolo della sua carriera appartenenti alla collezione di Fondation Cartier.

18.30 Visita guidata | Pittura italiana oggi

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano propone una visita guidata della mostra Pittura italiana oggi, che riunisce il lavoro di 120 tra i più interessanti artisti e artiste italiani, nati tra il 1960 e il 2000. In mostra sono stati individuati singoli exempla rappresentativi, attraverso un’opera per artista, realizzata tra il 2020 e il 2023, in grado di offrire sguardi trasversali, letture e interpretazioni originali della nostra contemporaneità.