INCIDENTE LUNGO LA A1, DECEDUTO 53ENNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2023 – Intorno alle ore 18.10, lungo a Autostrada A1, in direzione Milano, al km 11, nel tratto adiacente a Vizzolo Predabissi, un uomo di 53 anni è deceduto sul colpo in un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono giunte due automediche e un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano, ma, inutili sono stati i soccorsi.

Sul posto è giunta anche la Polstrada che ha fatto tutti i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.

Redazione