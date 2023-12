INFORTUNIO MORTALE – PIZZIGHINI (M5S): “A BILANCIO PIU’ RISORSE DA INVESTIRE IN SICUREZZA, LA GIUNTA RIFLETTA SU QUESTE TRAGEDIE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 dicembre 2023 – Paola Pizzighini (M5S Lombardia): “L’ennesimo, tragico, infortunio mortale accaduto questa mattina in via Parravicini a Milano, deve far riflettere le istituzioni sul bisogno di investire in prevenzione. Quest’anno la Lombardia detiene il triste primato del maggior numero di morti sul lavoro tra le Regioni italiane, esistono gravi problemi di sicurezza che non ci possono lasciare indifferenti. Per questo motivo, nella prossima sessione di Bilancio, presenterò un Ordine del Giorno per chiedere maggiori risorse da investire in sicurezza e in particolare per consentire alle singole ATS di assumere nuovi medici del lavoro necessari a sopperire alle gravi carenze di organico che si protraggono ormai da troppo tempo. Il nostro cordoglio alla famiglia di Abdelghani Mohammed Ali Fathi “, conclude la pentastellata Pizzighini.

