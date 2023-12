Monza. L’Auditorium della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ospita una performance teatrale al buio

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 dicembre 2023 – Una musicista, un giornalista e un soldato. Un futuro prossimo di un mondo alla deriva. In cui, a causa di un disastro nucleare, il cielo si è fatto bianco e tutti gli abitanti della Terra devono coprirsi gli occhi per sopravvivere. E viene da chiedersi, chi ho davanti? Di chi mi posso fidare? Tornerà tutto come prima? Seguiranno aggiornamenti…

Liberamente ispirato al romanzo “Cecità” di José Saramago, che tratta appunto il tema

della cecità, l’Auditorium della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (Palazzina

Accoglienza, piano -1) ospita una performance immersiva e sensoriale, mercoledì 13

dicembre alle 15 con ingresso libero fino a esaurimento posti dal titolo “Bianco.

Seguiranno aggiornamenti” con la compagnia teatrale Dimore Creative.

La scelta della data non è casuale: il 13 dicembre infatti si celebra Santa Lucia, considerata

dai devoti la protettrice degli occhi, dei ciechi e degli oculisti. A proporre l’evento è infatti la

Banca degli Occhi della Fondazione IRCCS.

“L’incontro con Dimore Creative – spiega la dott.ssa Raffaela Mistò, responsabile della Banca degli Occhi – a supporto della realizzazione di “Bianco. Seguiranno aggiornamenti”, è stata un’esperienza importante per la Banca degli Occhi. Abbiamo fatto in modo che alcune

persone, che hanno avuto un ruolo importante nella storia della Banca si incontrassero con

la compagnia teatrale e potessero raccontare la loro esperienza con la nostra Banca Occhi.

È stato per noi un momento emozionante e intenso, come emozionante e intenso sarà

partecipare alla rappresentazione che non ci vedrà solo spettatori, ma partecipi di una

condizione che non conosciamo”.

NOTE DI REGIA

Tre attori ed un musicista. Una performance immersiva, interamente al buio. Nella quale al

pubblico verrà chiesto di coprirsi gli occhi ad inizio spettacolo, per vivere in prima persona

’esperienza della scena. Un progetto che fonde parola, suoni, odori e musica dal vivo. In

cui diversi linguaggi si intersecano tra loro nei tre atti di “Bianco. Seguiranno aggiornamenti”.

LA COMPAGNIA

Dimore Creative è casa di spettacoli e progetti culturali. Luogo di incontri, storie e persone.

Collabora con Album di Famiglia e Settimana della moda di Parigi. Negli anni ha ottenuto

diversi riconoscimenti, tra cui: Semifinale Premio Scenario, Italia dei Visionari, Menzione

Speciale Giovani Realtà del Teatro, Primo Premio Actors Poetry Festival. Con il sostegno di

Fondazione Comasca, Cariplo e Smart Italia promuove il Teatro Contemporaneo U30 nelle

periferie ed in luoghi non convenzionali.

Redazione