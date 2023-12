A CHRISTMAS MAGIC. La settimana dal 12 al 17 dicembre: il palinsesto degli spettacoli, dai Me Contro Te agli show di magia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2023 – A Christmas Magic, il colossale spazio di oltre 20.000 mq trasformato in un luogo incantato e senza eguali, situato presso l’ALLIANZ MiCo (CityLife) ha ufficialmente spalancato le porte della magia. Fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma, ogni giorno fino al 7 gennaio 2024, dalle 10:00 alle 22:00, propone al suo interno incredibili attrazioni, una pista di pattinaggio che si estende per tutto il parco (1800 mq), una food court a tema e tanti show che intratterranno gli ospiti che visiteranno questo luogo unico nel suo genere.

A rendere questo luogo ancora più caldo ed empatico, un cast residente di primo livello, oltre a un Babbo Natale sempre presente, una schiera di aiutanti elfi in abiti scintillanti, (direttori della scuola degli elfi per le attività dei più piccoli), una mascotte a sorpresa, Fiocco, e un calendario di eventi, artisti e performer che animeranno ogni singola giornata. La settimana del 12 dicembre, vedrà in primo luogo lo speciale Me Contro Te Christmas Show, di scena martedì 12 e mercoledì 13 alle 19:15. Luì e Sofì intratterranno il pubblico con uno show originale e mai portato in scena prima d’ora a tema prettamente natalizio, nel quale si esibiranno sulle note dei brani contenuti in Natale con Lui & Sofì, il loro nuovo album di canzoni di Natale.

Sul grande palco di A Christmas Magic, ci saranno inoltre con cadenza quotidiana gli imperdibili dance show sulle note della colonna sonora originale del parco, oltre che dei più grandi classici natalizi come Last Christmas e Santa Tell Me. Si avvicenderanno poi il Mago Ale Bellotto, che intratterrà il pubblico martedì 12, giovedì 14, venerdì 15 e domenica 17, il Domatore di Bolle Billy Bolla, sul palco mercoledì 13, e le soavi voci del coro gospel JP & Soul Voices, nelle giornate di venerdì, sabato 16 e domenica 17; nella giornata di sabato, è prevista anche l’esibizione del trampoliere Pierino Onirep. Le attività per i più piccoli della Scuola degli Elfi, sono invece previste martedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00, mentre mercoledì è in calendario uno speciale laboratorio per realizzare palline di Natale. Nel magico mondo di A Christmas Magic, ci sarà poi anche il numero uno degli scultori di ghiaccio in Italia, Francesco Falasconi, che proporrà imperdibili Ice Show in cui realizzerà sculture di ghiaccio dal vivo nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

L’appuntamento è presso Allianz MiCo di Milano (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada “Corsello”). A Christmas Magic è aperto al pubblico fino al 7 gennaio 2024 e promette di diventare il luogo dedicato al Natale più incredibile che ci sia.

Gli orari di apertura di A Christmas Magic sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 22:00, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

Nei giorni considerati feriali* il prezzo per gli adulti è di 25€, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 16,50€ (entrata libera sotto i 3 anni).

Nei giorni considerati festivi** il prezzo sarà di 32€ per gli adulti e di 22€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni).

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio

I biglietti sono acquistabili sul christmasmagic.it e Ticketone.

Come arrivare:

Bus: linee 68 e 78, fermate di Piazzale Arduino e Portello

Metropolitana: linea M5, fermata: Portello

A piedi o in bici: attraversando il parco di CityLife

Con auto/moto: è possibile posteggiare nel parcheggio rialzato di Fiera Milano City, accessibile dalla Rampa di Viale Teodorico (ALLIANZ MiCo – Gate 10) e collegato all’ALLIANZ MiCo, dalla Torre 4. In soli 3 minuti a piedi si sarà poi all’ingresso del Parco, situato al Gate 2 in Viale Eginardo.

Redazione