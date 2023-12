Buccinasco – La Polizia locale ferma un uomo dopo una banale lite per la viabilità

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 dicembre 2023 – Nei giorni scorsi, durante un normale controllo del territorio, un equipaggio della Polizia locale di Buccinasco è intervenuto in via dei Mille, fermando un uomo che aveva aggredito un ragazzo in seguito a una discussione per motivi legati alla circolazione.

Attirati dalle urla, gli agenti hanno fermato un anziano in evidente stato di alterazione che brandiva una spranga di metallo con cui aveva colpito un giovane a un braccio, dopo averlo percosso al volto.

“Ringrazio gli agenti della Polizia locale di Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – prontamente intervenuti per fermare un’aggressione ed evitare conseguenze gravi e il coinvolgimento di altri cittadini. Un brutto episodio, per fortuna isolato e circoscritto: Buccinasco è una città sicura grazie alla presenza costante della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine che presidiano il territorio. Auguro al ragazzo aggredito una pronta guarigione”.

