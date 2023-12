Ceriano – Convenzione e comodato d’uso di Villa Rita rinnovati per altri 10 anni

Pranzo Sociale al Centro Diurno Terza Età: premiati i neo 85 enni!



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 12 dicembre 2023 – Sono stati approvati in questi giorni i nuovi documenti che regolano i rapporti tra il Centro diurno terza età e il Comune di Ceriano Laghetto, sia per quanto riguarda la convenzione dei servizi erogati, sia per il comodato d’uso dell’immobile denominato Villa Rita.

La nuova convenzione vede l’introduzione dei principi fissati dalla Legge 117/2017, cosiddetta “Riforma del Terzo settore” che regola i rapporti tra associazioni no profit ed enti locali. Un adeguamento normativo che rende ancora più efficace il rapporto di collaborazione tra le due realtà. Con il contratto di comodato d’uso, inoltre, sono stati evidenziati alcuni aspetti relativi alle responsabilità di gestione delle aree esterne di Villa Rita, precisando l’attribuzione degli spazi. “Siamo molto contenti del nuovo accordo raggiunto che garantisce la possibilità di proseguire la collaborazione in maniera proficua e in clima di grande intesa e reciproca soddisfazione” -ha commentato il Sindaco Roberto Crippa. “In questa occasione voglio rinnovare il mio ringraziamento, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, al direttivo di Villa Rita per l’impegno con cui propongono continuamente attività, eventi e iniziative per i nostri anziani ma non solo”.

“I nuovi accordi sono frutto di un confronto proficuo con l’Amministrazione comunale e ci consentono di proseguire con più serenità nel nostro impegno di gestione orientato sempre al maggiore coinvolgimento delle persone” -aggiunge Antonio Grasso, presidente del Centro Diurno di Villa Rita.

Domenica scorsa, intanto, l’associazione Villa Rita ha vissuto il tradizionale appuntamento con il pranzo sociale e la consegna delle medaglie ai soci che hanno raggiunto il traguardo degli 85 anni. Sono stati premiati i coscritti della classe 1938, Francesco Barbagallo, Angiolino Santi, Natalina Basilico, Flavio Campi, Sandro Beretta e Gianpiero De Vecchi.

“Il nostro pranzo sociale ha registrato un nuovo grande successo con il tutto esaurito. In quella occasione, ho voluto ringraziare personalmente tutti i collaboratori e in maniera speciale il Sindaco Roberto Crippa e il Vicesindaco Dante Cattaneo non solo per la collaborazione ma anche per avere mantenuto la promessa di lasciare la politica fuori dalla nostra associazione”.