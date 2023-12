MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 19 e giovedì alle 16.30





Milano, 12 dicembre 2023 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 19 a Palazzo Marino.

In apertura di seduta le modiche allo statuto di SPV Linea M4 S.p.A. e di ATM S.p.A.

Seguiranno gli ordini del giorno collegati alla già votata delibera “Canone unico patrimoniale e canone concessione mercati (…)”, quindi gli ordini del giorno e le mozioni indicati di seguito, una delibera di debiti fuori bilancio, l’Elezione di un componente effettivo della Commissione elettorale comunale in sostituzione della Consigliera Angelica Vasile, componente dimissionario e una Modifica del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale.



Il Consiglio comunale è già convocato anche giovedì 14 dicembre alle 16.30 a Palazzo Marino per proseguire la trattazione degli argomenti residuati dalla seduta di domani.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.



Mozioni e ordini del giorno