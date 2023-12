TONY HADLEY. DOPO LE PRIME DATE DEL 2024 SOLD OUT, ANNUNCIA DUE NUOVE DATE E DISCO IN USCITA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2023 – Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, che ha recentemente sorpreso il pubblico del Teatro Arcimboldi di Milano con un’esibizione a sorpresa insieme a Elio e Le Storie Tese durante una data del loro tour “MI RESTA UN SOLO DENTE E CERCO DI RIAVVITARLO” (visibile al link https://youtu.be/qoKmJ_bN7PM?si=3td1CnQ9RH538IKc), aveva già in quell’occasione accennato a delle novità. Tony ha infatti rivelato che tornerà in Italia nel 2024 con un nuovo tour e un nuovo disco.

L’uscita del nuovo disco è prevista nei primi mesi del 2024 e arriverà a distanza di 5 anni dall’ultimo lavoro in studio “Talking To The Moon” a segnare una nuova fase della sua carriera.

Il tour partirà a febbraio e le prime date annunciate, quella del 22 Febbraio al Teatro Comunale di Cesenatico (FC) e quella del 23 febbraio al Teatro Comunale di Carpi (MO) sono già SOLD OUT. A queste si aggiungono oggi due nuove tappe: quella del 24 Febbraio a Roma, Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola all’Eur, inserito nella rassegna di spettacoli EUR Culture per Roma, prodotta da EUR SpA e quella del 21 Febbraio al Palaunical di Mantova.

Sarà l’occasione per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Dopo varie collaborazioni con artisti italiani (con Caparezza in “Goodbye Malinconia”, con Nina Zilli in “Fairytale of New York”), nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”, poi a Propaganda Live su La Sette, dove ha interpretato “Through the Barricades” e il singolo “Obvious”, infine, quest’anno, una divertentissima apparizione da Fiorello su “Viva Radio2”.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts.

Queste le date annunciate:

21 Febbraio, Mantova – Palaunical

22 Febbraio, Cesenatico (FC) – Teatro Comunale // SOLD OUT

23 Febbraio, Carpi (MO) – Teatro Comunale // SOLD OUT

24 Febbraio, Roma – Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola all’Eur, inserito nella rassegna di spettacoli EUR Culture per Roma, prodotta da EUR SpA.

