Buccinasco. Lavori in via Vivaldi, sospesi i divieti di sosta per lavaggio strade

Per diminuire i disagi ai residenti durante l’intervento di rifacimento dei marciapiedi, da oggi sarà possibile parcheggiare l’auto anche durante il passaggio dei mezzi di pulizia



(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 13 dicembre 2023 – Da oggi, mercoledì 13 dicembre, e sino al termine dei lavori previsto per il 22 dicembre in via Vivaldi viene allestito il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi dell’intera via. Un intervento importante di riqualificazione dell’area, atteso dai residenti.

Durante i lavori, tra le 8 e le 18, sono istituiti divieti di sosta, restringimento di carreggiata con senso unico alternato e il limite massimo di circolazione di 30 km/h.

Per diminuire i disagi ai residenti, da oggi è in vigore un’ordinanza che SOSPENDE I DIVIETI DI SOSTA PER IL LAVAGGIO STRADE il giovedì dalle 8.30 alle 10.30 (spazi sosta lato destro) e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30 (spazi sosta lato sinistro).

Resta confermato il servizio di spazzamento stradale, che in questi giorni verrà effettuato senza i divieti di sosta per le auto.

Si ricorda che i divieti saranno sospesi dal 31 dicembre anche in tutte le altre vie cittadine dove oggi sono in vigore (i divieti di sosta per il lavaggio strade sono previsti esclusivamente durante il periodo autunnale, dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno).

Redazione