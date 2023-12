Città metropolitana di Milano: focus sulla Protezione civile con sindaci e sindache

A Palazzo Isimbardi riflettori accesi sul ruolo dei primi cittadini e delle prime cittadine in caso di emergenza e calamità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2023 – Formazione, confronto e coordinamento: mercoledì 13 dicembre Palazzo Isimbardi, sede istituzionale della Città metropolitana di Milano, ha fatto da cornice ad un convegno formativo dal titolo “Fare protezione civile, Il ruolo del sindaco tra responsabilità e complessità”, promosso dall’ente di area vasta in collaborazione con il CCV-MI. Un invito cui hanno risposto numerosi sindaci e sindache dell’area metropolitana milanese, oltre ai referenti degli ETS (Enti terzo settore) di Protezione civile, che hanno potuto approfondire aspetti normativi e operativi nel corso della mattinata.

A fare gli onori di casa il vicesindaco Francesco Vassallo; la consigliera delegata alla Protezione Civile della Città metropolitana di Milano Sara Bettinelli (sindaca di Inveruno) ha fatto quindi il punto sulle responsabilità di primi cittadini e prime cittadine nella complessità della società attuale e della normativa vigente. In quest’ultima si è addentrato Fabrizio Cristalli, Direttore Protezione Civile Regione Lombardia con un focus su “Il ruolo del Sindaco nella legge regionale”, mentre Alberto Di Cataldo, Direttore Settore Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, si è incentrato su come “Fare protezione civile insieme”, con un chiaro riferimento al ruolo di coordinamento che l’ente di area vasta riveste. “Coordinare il volontariato organizzato” è stato il tema affrontato da Dario Pasini, Presidente CCV-MI. A chiudere la mattinata, l’ospite d’onore della giornata, Fabrizio Curcio, Capo dipartimento Protezione civile, che ha affrontato un tema chiave, ossia quello di una necessaria rivoluzione culturale a seguito di un rinnovato scenario sociale.

Tanti gli spunti per amministratori e amministratrici, ma anche per volontari e volontarie, cui è stato dato un vademecum con importanti riferimenti operativi e normativi, disponibile anche sul sito della Protezione civile della Città metropolitana di Milano.

“Le recenti emergenze hanno aumentato la consapevolezza dell’importanza della Protezione civile sia a livello di società sia tra noi amministratori e amministratrici pubbliche – commenta la consigliera delegata alla Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, Sara Bettinelli- E’ quindi fondamentale conoscere gli strumenti a disposizione per prevenire le emergenze e per intervenire in maniera efficace qualora si verifichino. La scelta di coinvolgere sindaci e sindache, oltre a referenti dei vari gruppi locali, va in questa direzione: sono loro, infatti, le autorità comunali di Protezione Civile, e, in caso di calamità devono dirigere i servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, coordinare le attività di soccorso, assistere le popolazioni colpite. Con la formazione e il vademecum andiamo a supportali proprio in questa strategica fase decisionale. Si tratta di un primo appuntamento, ma conto di proseguire su questa strada in un’ottica di sinergia e collaborazione”.

Redazione