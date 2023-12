Il San Gerardo di Monza centro di eccellenza della rete Smile House

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 dicembre 2023 – Anche l’Ospedale San Gerardo entra a far parte della rete dei Centri di Eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni Cranio-Facciali.

È stato infatti sottoscritto questo pomeriggio il Protocollo d’intesa tra la Smile House

Fondazione ETS e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con l’obiettivo di creare un

percorso assistenziale multidisciplinare che riconosce Monza come centro di riferimento per

i pazienti affetti da malformazioni Cranio-Facciali dalla diagnosi prenatale fino al termine

dello sviluppo psico-fisico.

“Un’opportunità, quella offerta da Smile House – sottolinea il Presidente della Fondazione

IRCCS San Gerardo dei Tintori dott. Claudio Cogliati – che si estende a tutto il territorio

italiano ed estero e che si pone allo tempo stesso anche lo scopo di svolgere la formazione

professionale e l’aggiornamento dei medici e del personale sanitario coinvolto nel percorso

assistenziale, oltre che promuovere e sostenere l’attività di ricerca scientifica sulle nuove

tecnologie, sui protocolli chirurgici e sui percorsi terapeutici multidisciplinari, nonché sulle

cause e sulla genetica delle malformazioni stesse”.

Una delle principali competenze medico e chirurgiche afferite all’area pediatrica per la

Fondazione IRCCS è proprio la correzione delle malformazioni congenite del cranio e della

faccia di cui il San Gerardo è membro della European Reference Network for Rare Diseases

della Comunità Europea. Questa attività elettiva è il core della neonata Struttura Semplice

Dipartimentale di Malformazioni Cranio-Facciali in età pediatrica, diretta dal dott. Fabio

Mazzoleni, che si configura come centro di riferimento regionale in associazione con le

Strutture complesse di Neurochirurgia, diretta dal prof. Carlo Giussani e di Chirurgia MaxilloFacciale, diretta dal prof. Davide Sozzi. La collaborazione comprende inoltre le Strutture di

Terapia Intensiva ad indirizzo Neurologico-Neurochirurgico, Terapia intensiva Generale,

Neuroradiologia, Neuropsichiatria Infantile e con la Fondazione TecnoMed dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Così come in collaborazione con le Strutture Complesse di

Pediatria e Neonatologia sono attivi diversi progetti di ricerca per l’identificazione di genimalattia nelle malformazioni craniofacciali isolate o come parte di quadri sindromici senza una diagnosi genetica nota.

L’obiettivo di Smile House Fondazione ETS è quindi quello di attivare con la Fondazione

IRCCS San Gerardo dei Tintori una collaborazione attraverso un protocollo condiviso per la

realizzazione di un Centro denominato “Smile House Monza – Craniofacial Center” per

l’assistenza multispecialistica di pazienti affetti da malformazioni cranio-facciali, nel quale si

svolga un’attività di intervento multidisciplinare e di formazione nell’ambito delle patologie

originarie, connesse o derivanti da queste malformazioni, sviluppando anche nuove sinergie

con altre istituzioni pubbliche o private che ne abbiano interesse.

Il protocollo, che avrà una durata di cinque anni, contiene le finalità della nuova Smile House di Monza, rivolta a trattare pazienti italiani e non, affetti da malformazioni cranio-facciali. Il Centro sarà orientato a effettuare formazione a favore di medici italiani o europei selezionati che vorranno completare la formazione professionale nel settore super-specialistico e dedicarsi all’attività di volontariato con la Smile House Fondazione ETS. Le attività didattiche e la ricerca saranno parte integrante e funzionale del Centro. Si svolgeranno in modo continuativo attraverso corsi, convegni e congressi in collaborazione con l’Università e Istituti di ricerca. Inoltre verranno avviati progetti di ricerca relativi all’ambito delle malformazioni cranio-facciali sia nel settore tecnologico e dei protocolli chirurgici, sia genetico.

“L’avvio dell’attività della Smile House Monza – Craniofacial Center rappresenta un traguardo strategico per la Fondazione non solo per i pazienti e le famiglie che insistono sul territorio italiano, ma anche per il posizionamento che tale struttura assumerà sul piano internazionale per gli accordi della Fondazione stessa con la World Craniofacial Foundation americana e la piattaforma europea per gli aiuti umanitari della Società Europea di Chirurgia Cranio MaxilloFacciale”, dichiara il dott. Domenico Scopelliti, Vicepresidente della Smile House Fondazione ETS.

Redazione