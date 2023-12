MILANO, VIOLENZA SULLE DONNE. NON RESTIANO IN SILENZIO! EVENTO DEDICATO A GIULIA CECCHETTIN, IERI SERA, CENTRO MEDICO DVORA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2023 – Partecipato e accorato l’evento che si è svolto ieri sera, presso il Centro Medico Dvora a Milano, in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza.

Ospite d’onore, Tiziana Maiolo, esponente politico che nel 1996 era Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Commissione che ha fatto approvare la legge secondo cui lo stupro, fino ad allora considerato un reato contro la morale pubblica, diveniva reato contro la persona.

“Una svolta importante – commenta Tiziana Maiolo-. Il parlamento nel 1996 era ancora molto sessista, purtroppo. Ma abbiamo combattuto e richiesto con forza dignità per tutte le donne”. “Occorrerebbe educare i ragazzi ad un maggior rispetto – continua Tiziana Maiolo-, le madri dovrebbero dire più no, porre paletti, non farsi loro stesse per prime sovrastare dai figli maschi”.

Applausi e assensi dalla platea costituita in buona parte da donne di tutte le età e da qualche uomo presente a ricordare come non tutto il genere maschile sia da demonizzare.

“Bisogna aiutare le donne ad aumentare la loro autostima – afferma Dvora Ancona, medico estetico e Presidente dell’Associazione Donne Volontarie Operative Richiesta d’Aiuto -. I trattamenti estetici servono per questo, non ci si deve vergognare. Ogni mercoledi, dalle 15.00 alle 17.00, in Via Turati 26, accolgo gratuitamente vittime di sfregi e deturpazioni per aiutarle con il laser a liberarsi dei segni esterni di ciò che hanno subito. Anche io sono stata vittima per tanti anni, ma poi ho reagito, sono scappata di casa, mio figlio era piccolo, mi sono rimboccata le maniche e ho costruito da sola tutto ciò che ho ora”.

Un appello di Tiziana chiude il dibattito: “Donne trovate la forza di lasciare gli uomini violenti, alle prime avvisaglie, alle prime sensazioni che qualcosa non sia come dovrebbe! Il mito della crocerossina porta solo dolore e ad una accettazione pericolosa di ogni sopruso, bisogna volersi bene! Ho lasciato un ragazzo a cui tenevo molto anni fa perché ho capito che potenzialmente poteva essere un violento.”

‘Se domani toccasse a me vorrei essere l’ultima’.

V. A.