Nuovi agenti e nuove dotazioni al comando della Polizia Locale di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 13 dicembre 2023 – Tre nuovi agenti hanno preso servizio all’inizio di dicembre, altri tre arriveranno alla fine del mese, il 29 dicembre. Il comando di Polizia Locale conta su nuove risorse e in questi giorni sono anche in arrivo nuove dotazioni.

Al comando coordinato dal comandante Antonino Frisone sono stati consegnati altri due defibrillatori semiautomatici, che portano il numero complessivo a quota sette: tre sono già montati sulle auto di pattuglia, due lo saranno presto, uno è fisso al comando e uno è a disposizione di società sportive di Rho in caso di guasto di qualche defibrillatore presente negli impianti della città. Sono sette gli agenti abilitati all’utilizzo di questi importanti dispositivi salvavita, in seguito ad appositi corsi di formazione.

Grazie a una convenzione con Aser è stata anche acquistata una automobile 4×4 che verrà utilizzata per pattugliamenti nell’ambito della tutela ambientale. Presto sarà in strada con i colori della Polizia Locale.

“Stiamo dedicando particolare attenzione al tema della sicurezza – sottolinea il Sindaco Andrea Orlandi – I nostri agenti pattugliano costantemente le aree delle stazioni e tutto il territorio. Non sono mancati di recente interventi che hanno permesso di stoppare reati contro il patrimonio. Ringrazio l’intero corpo della Polizia Locale e do il benvenuto ai nuovi agenti, augurando una brillante carriera ai due neo Ufficiali che lasciano Rho per nuove destinazioni, forti dell’esperienza maturata qui”.