A Milano l’albero di natale solidale si accende con le biciclette

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2023 – PianeTiamo è un progetto di Fondazione Asilo Mariuccia Onlus che prevede, nella cornice tematica della sostenibilità e degli obiettivi dell’agenda ONU 2030, l’organizzazione di eventi e la gestione di spazi di prossimità per la cittadinanza, in particolare per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. Questo pomeriggio a partire dalle ore 17 in via Pacini a Milano moltissimi bimbi insieme alle famiglie del quartiere, agli educatori di FAM e a EICOM energia, hanno vissuto un’esperienza unica: con la loro preziosa creatività e passione, utilizzando materiali di riciclo hanno realizzato opere e addobbi natalizi che poi sono stati appesi sul grande Albero di Natale. A quel punto piccoli e grandi sono saliti in sella a 6 biciclette e, a colpi di pedale, hanno acceso l’albero. E’ stato un momento di festa, di grande condivisione e soprattutto di integrazione. E’ lo spirito della solidarietà e dello stare insieme, è l’impegno che guida da sempre la Fondazione Asilo Mariuccia.

Redazione