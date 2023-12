Ceriano – ASPETTANDO NATALE – XIV EDIZIONE

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 14 dicembre 2023. Domenica 17 dicembre 2023

dalle ore 10.00

MERCATINI DI NATALE

in Piazza Diaz, Piazza Lombardia, via Cadorna, Via Carducci

Ore 10.00 – Biblioteca “Cesare Parazzini”

ATMOSFERE E MAGIA DEL NATALE

Mini corso per la realizzazione di un centrotavola natalizio

a cura di Isabella Lattuada del vivavio “Le Acacie”

Ore 15.00 – Biblioteca “Cesare Parazzini”

PRESENTAZIONE LIBRI PER BAMBINI

a cura di Susanna Pozza – “Usborne”

Ore 15.00 – Piazza Diaz

ESIBIZIONE DI ZUMBA

a cura di Debora Sibio e le sue allieve

Ore 15.30 – Piazza Diaz

ESIBIZIONE DI JAZZERCISE

a cura di Fitdance A.S.D.

Nelle vetrate della Biblioteca

NATALE CON MONET

a cura di Lina Cadei e i ragazzi del corso di disegno

PRESEPI IN VETRINA

a cura di Claudio Basilico

UN LIBRO PER TUTTI

Libri in regalo dalla Biblioteca Civica

In via Cadorna

REGALATI UNA STELLA

a cura del GST di Ceriano Laghetto

Nel pomeriggio – Sala vetri “Gianfranco Miglio”

RITRATTO DI PAROLE. Una poesia per te.

a cura di Rossella De Cicco

Per le vie del centro storico

Esibizione con trampoli

MAGICHE FARFALLE LUMINOSE

Arengario “Cesarino Monti” e Piazza Diaz

Dalle 10.00

INTRATTENIMENTO MUSICALE

a cura dei ragazzi dei corsi civici musicali

Ore 15.30

“GINO SANDRI A CERIANO”. Incontro con le sue opere e i cerianesi.

a cura dell’Architetto Paolo Conti

Ore 16.30 in Piazza Diaz

Premiazione dei vincitori del concorso

CREA LA CARTOLINA DI NATALE

e a seguire

ANADIN D’OR

Consegna delle benemerenze civiche



Per i più piccoli…

Dalle ore 11.00

TRENINO per le vie del paese

Il pomeriggio sarà allietato da

GLI ZAMPOGNARI

In via Cadorna

CASETTE GASTRONOMICHE

Sarà possibile salutare Babbo Natale e salire sulla sua slitta

LABORATORIO DEI BISCOTTI

a cura della Pro Loco Ceriano Laghetto

In Piazza Lombardia

MOSTRA “CERIANO FESTEGGIA I 140 ANNI DI PINOCCHIO”

a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri

In Piazza Diaz

L’UFFICIO POSTALE DEL POLO NORD

Porta la tua letterina a Babbo Natale

a cura dell’Associazione Ecolandia APS

In Piazza Diaz

IL CARRETTO DEGLI ELFI

a cura dell’Associazione Nido Famiglia “Cresciamo Insieme”

MASCOTTE ITINERANTI

PISTA DI PATTINAGGIO

Per i più golosi…

I SAPORI DEL NATALE

PANINO CON PORCHETTA, VERDURE, POLENTA FRITTA

E FORMAGGIO FUSO

a cura della Pro Loco Ceriano Laghetto

CALDARROSTE, PANINO CON COTECHINO E BIRRA

a cura dell’Associazione IBBQ APS

HOT- DOG

a cura dell’Associazione A.S.D. C-Lake Crew

DOLCI DELIZIE

a cura dei genitori della Scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini”

CIOCCOLATA CALDA E PANETTONE

a cura del Comitato Genitori

VIN BRULE’ E PANETTONI

a cura dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Ceriano Laghetto

CASOEULA LOMBARDA

a cura di “Villa Rita”

PIZZA, FRITTO MISTO E STUFATO CON POLENTA

a cura di “Manhattan Cafè”

PANINI GASTRONOMICI

a cura di “Dai Bravi Ragazzi”

DELIZIE GASTRONOMICHE

a cura di “Alibi Cafè”

BRASATO DI MANZO AI FUNGHI

a cura di “Osteria San Giuseppe”

PANUOZZI, PIZZE E DOLCI

a cura di “Tondo Verace”

PUNCH

a cura dell’associazione “Ceriano in Festa”

e altro ancora…

13^edizione CONCORSO “UN PRESEPE CON VOI”

Organizzato dall’Associazione “Ceriano in Festa”

in collaborazione con il Comune di Ceriano Laghetto e

la Parrocchia S. Vittore Martire.

Premiazioni: 6 gennaio 2024 presso il Centro Civico Dal Pozzo di via Carso



Venerdì 15 dicembre

ore 18.30 in Sala Consiliare

AUGURI MUSICALI

Intrattenimento musicale a cura dei ragazzi della

Scuola Secondaria “Aldo Moro”

Sabato 16 dicembre

dalle 15.30 in Biblioteca

IL LABORATORIO MAGICO DEGLI ELFI DI BABBO NATALE

Lettura animata, laboratorio e merenda. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 24 dicembre

Al terimine della Santa Messa di mezzanotte

POLENTA, BRUSCITT E VIN BRULE’

a cura dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Ceriano Laghetto

Villaggio Brollo

Sabato 16 dicembre

alle ore 14.00

BABBO NATALE PER LE VIE DEL QUARTIERE

Ore 15.30 via dell’Agricoltura

INAUGURAZIONE DELLA CASETTA DELL’ACQUA

Ore 20.45 al Centro Civico

TOMBOLATA

su prenotazione

Frazione Dal Pozzo

Domenica 24 dicembre

al termine della Santa Messa delle ore 22.00

SCAMBIO DI AUGURI

al Centro Civico

Sabato 6 gennaio 2024

ore 15.00 al Centro Civico Dal Pozzo

TOMBOLATA

V.A.