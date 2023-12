(Mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2023 – Due incidenti si sono verificati intorno alle ore 12.30 di oggi

Il primo incidente è avvenuto nel tratto all’altezza dello svincolo di Settimo/San Siro con coinvolto un mezzo pesante e con un ferito di 64 anni , trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano

L’altro incidente e avvenuto all’altezza dello svinvolo di Cusago/Baggio, dove un motociclista di 60 anni, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla moto.