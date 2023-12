MILANO, MORELLI: PIENA SOLIDARIETA’ A LAUTONE

(Mi-lorenteggio.com) Milano 14 diembre 2023 – “Piena solidarieta’ alla direttrice dell’agenzia di stampa Lapresse, Alessia Lautone, aggredita oggi a Milano”. Cosi, in una nota, il sottosegretario di Stato e responsabile Editoria per la Lega, Alessandro Morelli. “Grande preoccupazione per una citta’ che ogni giorno si dimostra sempre più insicura per i cittadini. Sono tantissimi, infatti, i casi denunciati da personaggi noti, assistiamo pero’ anche ad una miriade di aggressioni che non fanno notizia”, conclude Morelli.

