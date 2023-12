Utensili per il fai da te: quali sono quelli indispensabili?

Milano, 14 dicembre 2023 – In ogni progetto fai da te, l’utilizzo degli strumenti giusti è essenziale per garantire risultati precisi e soddisfacenti. Fondamentale è cercare i migliori marchi di utensili professionali, con alti standard qualitativi.

In questa guida potrete esplorare i must have divisi in tre categorie fondamentali, dagli strumenti manuali a quelli elettrici e a batteria, fino all’abbigliamento antinfortunistico.

Strumenti a mano

Quando si parla di strumenti a mano, la cassetta degli attrezzi è il punto di partenza, alcune probabilmente vengono ereditate di generazione in generazione.

Quali sono gli strumenti che dovrebbero comporre una cassetta di base? La scelta è vasta, ma attenzione: meglio gli strumenti professionali, spesso più versatili e resistenti!

Cacciaviti, chiavi e pinze

Il cacciavite è uno strumento cruciale: da taglio o a stella, di varie dimensioni, è necessario scegliere quello giusto. Il rischio potrebbe essere quello di danneggiare il foro o spanare la vite.

Le chiavi inglesi, altrettanto necessarie, devono essere di buona qualità. Differentemente, le chiavi a tubo sono indispensabili per lavori che coinvolgono bulloni complessi, per evitare danni alle viti o ai bulloni stessi.

Le pinze, con varietà come pinze ad ago, da elettricista, universali, sono versatili per la realizzazione di svariati compiti.

Martelli, metro e nastro isolante

Il martello deve essere versatile, con una testa suddivisa in due parti per battere superfici e fissare chiodi e l’altra per rimuoverli.

Un metro pieghevole e nastro isolante sono essenziali per misurare con precisione e lavorare sugli impianti elettrici.

Elettroutensili e strumenti a batteria

Gli elettroutensili e gli strumenti a batteria aprono nuove possibilità per progetti fai da te, sono maneggevoli e permettono di impegnarsi in lavori che richiederebbero maggiore forza.

Tra trapani avvitatori a batteria, seghe circolari, levigatrici orbitali e troncatrici radiali, questi strumenti offrono flessibilità e portabilità. Per sceglierle è necessario prestare attenzione alle specifiche, come la potenza e la durata della batteria.

La manutenzione regolare, la pulizia e l’attenzione alle specifiche sono cruciali per garantire prestazioni ottimali, chiedendo maggiore attenzione rispetto agli strumenti a mano. L’ispezione periodica delle batterie e l’affilatura regolare degli accessori, come lame e punte, contribuiscono alla durata degli strumenti.

Trapani e avvitatori

Versatili e necessari per forare e avvitare con facilità, quelli con batteria offrono maggiore libertà di movimento. Ne esistono di tutte le dimensioni!

Levigatrici, seghe e troncatrici

Ideali per lavorare sulle superfici, levigandole, tagliandole o per lucidare. Ognuna ha le sue specifiche e sono pratiche per luoghi di lavoro privi di alimentazione elettrica.

Abbigliamento antinfortunistico

Nell’ambito del fai da te, la sicurezza personale è necessaria: da scarpe antinfortunistiche a vestiti tecnici fino all’oggettistica funzionale come le lampade frontali. Da non dimenticare anche la comodità, la resistenza e la durabilità: marche specializzate e prodotti di aziende leader sono quelle più affidabili.

Le scarpe antinfortunistiche offrono protezione per i piedi, combinando comfort e stile. I vestiti tecnici, progettati per resistere a stress e usura, devono garantire praticità.

Gli indumenti ad alta visibilità e le lampade frontali assicurano visibilità in condizioni diverse.

Ultima tips: la cura e la manutenzione dell’abbigliamento professionale sono fondamentali, attenzione a lavare separatamente per evitare danni agli altri capi!

L. M.