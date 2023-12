VERDE. SABATO 16 DICEMBRE APERTURA AL PUBBLICO PER MUBAJ E COMUNEMENTE VERDE 

Milano, 14 dicembre 2023 – Sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 18, nuova apertura straordinaria per il Museo botanico ‘Aurelia Josz’ e per Comunemente Verde.

Nella grande area verde tra via Zubiani e via Rodolfo Magaria si potrà accedere liberamente per visitare gli spazi in autonomia oppure partecipare alle attività proposte (su prenotazione).

In particolare, il MuBAJ organizza visite guidate per gruppi di trenta persone dalle 15 alle 16.

Mentre alle ore 16 e alle ore 17, si terranno due laboratori a tema natalizio per realizzare decorazioni con materiali naturali.

Per prenotarsi è possibile scrivere a museo.botanico@comune.milano.it oppure chiamare allo 02/884 44979, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Per conoscere le piante famose o inconsuete delle serre di Comunemente Verde, si potrà prendere parte alle visite guidate dalle 16 alle 18 (URB.comunementeverde@comune.milano.it).

Gli eventi sono realizzati con la collaborazione di volontari e volontarie e la partecipazione dei giovani del Servizio civile universale.

“Rinnovo l’invito a scoprire il patrimonio botanico conservato con cura e competenza dal MuBAJ e da Comunemente Verde – dichiara l’assessora al Verde Elena Grandi – e soprattutto ringrazio lavoratori, lavoratrici, volontari e volontarie che rendono possibili queste giornate. L’attenzione alla natura è un desiderio crescente condiviso da giovani e adulti, ma il rispetto dell’ambiente è tanto più forte e consapevole quando accompagnato dalla conoscenza, anche didattica, degli ecosistemi che ci circondano. Imparare ciò che non sappiamo, e ancor più farlo in questi luoghi e in queste occasioni, è un modo per andare oltre le buone intenzioni e far sì che la cura del pianeta diventi parte attiva delle nostre abitudini di vita”.