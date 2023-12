Volley Talent Lab, Powervolley e Diavoli mettono in rete altre 15 società

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2023 – Più che un network di società, un vero e proprio laboratorio dello sport. Dalla collaborazione tra Allianz Milano e Diavoli Rosa, che dalla stagione 2020/2021 ha dato vita a uno dei sodalizi sportivi di pallavolo maschile più vincenti di tutti i tempi, dopo il successo estivo del Powervolley Jam Camp, si concretizza e amplia il Volley Talent Lab, il progetto che coinvolge altre 15 società di pallavolo che vanno a formare un vero e proprio network lungo tutto lo stivale con quartier generale sull’asse Milano-Brugherio. Ecco l’elenco delle associazioni sportive che hanno aderito al Volley Talent Lab, si tratta di realtà lombarde, ma anche piemontesi, toscane, laziali, sarde e siciliane:

VOLLEY RIOZZO (Cerro al Lambro MI) PALLAVOLO CASTIGLIONE (Castiglione delle Stiviere MN) BASIGLIO VOLLEY (Basiglio MI) VOLLEY ABBIATEGRASSO (Abbiategrasso MI) AVIS VOLLEY PISTOIA (Pistoia PT) TORRETTA VOLLEY (Livorno LI) UPC CAMAIORE (Camaiore LU) POL. DIL. ERICE ENTELLO (Erice TP) GUPE VOLLEY CATANIA (Catania CT) VOLLEY TEAM MONTEROTONDO (Monterotondo RM) PALLAVOLO NOVI LIGURE (Novi Ligure AL) ALTIORA VOLLEY (Pallanza VCO) A.S.D. GYMNOS CAGLIARI (Cagliari CA) VIRTUS BINASCO (Binasco MI) VOLLEY LISSONE TEAM (MB)

“Allianz Milano e Diavoli Rosa, sulle orme del percorso comune che sta regalando tante soddisfazioni in campo giovanile hanno deciso di compiere un altro step per promuovere il nostro sport – commenta il direttore sportivo di Allianz Milano, Fabio Lini – Ci siamo fatti promotori di una nuova iniziativa con la chiara volontà di dare impulso all’attività giovanile maschile. Lo abbiamo fatto con società vicine, ma anche lontane, per iniziare idealmente a coprire, step by step, tutto il territorio nazionale. Una rete di contatti e condivisione lungo un grande campo da volley che abbracci idealmente tutta Italia per lo scambio di conoscenze ed esperienze in un processo di crescita reciproco e non gerarchico”.

Coordina il Volley Talent Lab un allenatore di grande spessore come Giacomo Rigoni, tecnico ed ex giocatore di serie A.

In calendario sono previsti incontri tecnici, allenamenti congiunti, corsi di aggiornamento e iniziative promozionali, con la Powervolley Academy a fare da quartiere generale. “Per me è un onore far parte di questa bellissima iniziativa targata Allianz Milano – Diavoli Rosa, due eccellenze che negli ultimi anni sono salite alla ribalta del panorama del volley nazionale – commenta Giacomo Rigoni – Senza dubbio è una grandissima occasione di crescita per tutti, sia per le società partecipanti, ma soprattutto per tutti i ragazzi che saranno coinvolti nelle attività del Network e che avranno la possibilità di vedere da vicino i grandi campioni di Allianz Milano”.

Nell’ambito della partita di SuperLega Credem Banca, Allianz Milano – Valsa Group Modena, in programma al Mediolanum Forum il prossimo 30 dicembre alle 18.00 (diretta Rai) saranno invitate tutte le società del Volley Talent Lab con i propri atleti.