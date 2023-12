IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO PRESENTA IL LOGO CELEBRATIVODEI 50 ANNI DI STORIA

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 15 dicembre 2023 – Il 9 gennaio 1974 vedeva la luce il Primo Parco Regionale d’Italia, il Parco Lombardo della Valle del Ticino: istituito per tutelare il fiume Ticino e il suo territorio, fortemente voluto da una raccolta firme presentata a Regione Lombardia dai cittadini.

Il Parco conta ad oggi un’estensione tutelata di circa 91.000 ettari che si estende su 3 Province (Varese, Milano, Pavia) per un totale di 47 comuni a partire da nord all’uscita dal Lago Maggiore sino a sud alla confluenza con il fiume Po.

Nel 2024 ricorreranno 50 anni da questo momento storico. Il Parco intende festeggiare la ricorrenza con un ricco programma di eventi e di prodotti editoriali che abbracceranno tutto l’arco dell’anno e che saranno presentati alla stampa il prossimo 9 gennaio, data di istituzione del Parco.

In occasione di questa storica ricorrenza , l’Ente magentino ha indetto lo scorso ottobre un concorso, aperto ai Licei Artistici, Istituti d’arte, Istituti di Grafica e Design o Istituti similari con sede nel territorio del Parco, per l’ideazione di un logo celebrativo . Le proposte di logo sono state valutate da una Commissione secondo i criteri di originalità, attinenza al tema, adattabilità a riduzioni ed ingrandimenti, adattabilità a riproduzione su gadget,

Tra le 46 proposte ricevute è risultata vincitrice la proposta di Federico Maran e Gabriele Castiglioni, studenti dell’Istituto IS GIOVANNI FALCONE di GALLARATE. Ai vincitori del concorso sarà corrisposto da parte dell’Ente un premio pari ad un rimborso spese per l’acquisto di materiale didattico/tecnologico. Gli studenti accompagnati dagli inseganti, i professori Sposaro Stefania, Re Luisa e Talone Italo, sono stati premiati oggi dalla Presidente Cristina Chiappa e dal Consiglio di Gestione del Parco, in apertura della Comunità del Parco.

“Siamo veramente felici che questo piccolo concorso abbia riscosso grande successo con quasi 50 diverse proposte – dichiara la presidente Cristina Chiappa -. Cerchiamo sempre più spesso di raggiungere le scuole superiori, dove ci piacerebbe che i programmi formativi lascino grande spazio alle proposte didattiche del Parco, così che possa essere sempre più conosciuto ed apprezzato. Siamo lieti di conferire questo premio a due studenti di un istituto di Gallarate, i cui cittadini dimostrano sempre grande sensibilità nei confronti dei Parco e delle sua attività. Questo logo ci accompagnerà per i prossimi 12 mesi e ci darà modo di ricordare il grande impegno e la grande passione di tutti coloro che quotidianamente lavorano per mantenere la grande bellezza del Parco del Ticino”.