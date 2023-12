INCIDENTE A STROZZA, PALO CADE DA CAMION E TRAFIGGE AUTO, 72ENNE IN CODICE GIALLO

(mi-lorenteggio.com) Strozza, 15 dicembre 2023 – Stamane, lungo la via Piave, intorno alle ore 11.25, una donna di 72 anni, mentre viaggiava a bordo della sua utilitaria, si è vista un palo di ferro cadere da un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta, che le ha trafitto l’auto.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra. La ferita dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale di Ponte San Pietro in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Zogno, che oltre a mettere in sicurezza la strada, per permettere le operazioni di soccorso, hanno anche fatto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Redazione