La Stroke Unit dell’Asst Rhodense riconosciuta come centro “Gold” nell’ambito del programma ESO-Angels Awards

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 15 Dicembre 2023 – L’Ospedale di Garbagnate si è classificato come centro ORO, per il secondo trimestre del 2023, nell’ambito del programma Angels Awards promosso da European Stroke Organization.

Il premio, come altri già ottenuti nel programma ESO-Angels Awards, è un riconoscimento

internazionale della qualità del lavoro svolto per migliorare il trattamento dei pazienti colpiti da ictus e per mantenere i più alti standard di qualità delle cure.

«I risultati ottenuti nel corso degli anni e mantenuti fino ad oggi sono stati possibili solo grazie alla sinergia tra il Dipartimento di Emergenza, il Servizio di Medicina di Laboratorio, le Unità Operative di Neurologia, Radiologia e Rianimazione ed alla collaborazione con l’unità operativa di Neuroradiologia Interventistica dell’Ospedale Niguarda” – dichiara la Direttrice Sanitaria dell’Asst Rhodense, Adelina Salzillo».

La mission dello Stroke Team dell’Asst Rhodense è di trattare tempestivamente il paziente colpito da ictus cerebrale, così da garantire la massima efficacia delle terapie con l’obiettivo di far tornare tutti i pazienti alla loro vita normale.

«L’ictus è una malattia per la quale sono disponibili cure efficaci, afferma la dottoressa Riggio – Responsabile della Stroke Unit, ma è necessario siano offerte molto precocemente; è necessario che la popolazione sia sensibilizzata a riconoscere i sintomi dell’ictus ed a chiedere l’immediato intervento del 112: l’ASST mette in campo le proprie competenze affinché i cittadini possano essere correttamente informati».