Milano. Rocca (FdI): “Quante multe a bici e monopattini?”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2023 – “Apprendiamo che a Milano saranno presenti nuovi operatori con nuove flotte di monopattini e biciclette in sharing; di fronte a un nuovo incremento di biciclette e monopattini in città è da capire se ci sarà un incremento di controlli e sanzioni da parte della Polizia Locale di Milano verso coloro che utilizzano il monopattino e la bicicletta con due o addirittura 3 persone a bordo, guidando in contromano, sul marciapiede e non rispettando le segnaletiche stradali.

In merito presenterò in Consiglio comunale una Domanda a Risposta Immediata per capire quante sanzioni sono state emesse quest’anno a coloro che in bicicletta e in monopattino non hanno rispettato il codice della strada, considerando anche situazioni di pericolo e incidenti, provocati dal pessimo utilizzo di monopattini e biciclette, anche in sharing.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia).

Redazione