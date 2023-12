Cesano Boscone. Motobabbo con La Taska

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 dicembre 2023 – Avrò luogo nella mattinata di domani, promossa dall’associazione La Taska un originale scambio di auguri in moto.

Il ritrovo è alle 9.00 nel parcheggio della Metro, dove il corteo di motociclisti raggiungerà il centro cittadino, intorno alle ore 10.00, in piazza San Giovanni Battista, dove ci sarà un saluto con le autorità e scambio di auguri. Dopodichè il corteo ripartirà verso la sede della Taska, al Q.re Giardino, in via Brunelleschi 4, dove si terranno i saluti finali.

L’iniziativa fa parte del progetto “La Taska per l’acquisto di Kasa Fabiana”.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

