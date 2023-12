Incendiato il Presepe della chiesa di Villastanza a Parabiago, denunciato un 23enne

(Mi-lorenteggio.com) Parabiago, 16 dicembre 2023 – È un ragazzo di 23 anni, le cui condizioni mentali sono in fase di valutazione, l’autore dell’incendio nella chiesa di Villastanza frazione di Parabiago. Il giovane fermato nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 dicembre, dalla Polizia Locale dopo aver appiccato fuoco al presepe è stato denunciato per incendio doloso. Ed ora proseguono le indagini con i carabinieri della Compagnia di Legnano ed è in valutazione il suo aspetto psichiatrico. Il 23enne è italiano, i suoi genitori sono magrebini.

Redazione